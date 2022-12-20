Сунак потребовал не давать России пополнять запасы оружия

Премьер Британии призвал страны Запада отслеживать поставки оружия Москве и оказывать поддержку Киеву. По его словам, в 2023 году Лондон выделит Украине £2,3 млрд. В Москве говорили, что накачка Киева оружием затягивает конфликт

Риши Сунак (Фото: Alastair Grant / Getty Images)

Западным странам необходимо сконцентрироваться на лишении России способности перегруппироваться и пополнять запасы вооружений, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров стран Северной Европы, передает журнал Washington Examiner.

«Это означает необходимость отслеживать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», — пояснил он.

При этом Сунак отметил, что больше военной помощи от западных стран должна получать Украина. Он пообещал, что в 2023 году Великобритания выделит Киеву минимум £2,3 млрд помощи, начав с крупных поставок артиллерии.

Он также заявил, что «любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», поскольку он «был бы использован Россией для перегруппировки, укрепления своих войск». Сунак считает, что никаких реальных переговоров не должно быть до тех пор, Россия не выведет войска.

Говоря о поставках вооружения России, британский премьер упомянул Иран. The Washington Post в августе сообщила о поставках иранских дронов России. О планах Тегерана предоставить Москве до нескольких сотен беспилотников США заявляли в июле. В конце октября ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries из-за «поддержки действий, угрожающих суверенитету Украины».

Кремль называл сообщения СМИ «вбросами». Обвинения западных стран в экспорте иранских беспилотников в Россию представляют собой очередную дезинформационную кампанию, говорил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.



Власти Ирана также отрицали передачу России боевых дронов. Однако в начале ноября в Тегеране сообщили, что передали Москве «ограниченное» число дронов до начала военной операции.