Bloomberg узнал о возможной отправке БМП Bradley на Украину из США

Решение о поставках Bradley украинским военным пока не принято, но этот вариант рассматривают в Белом доме. Экс-аналитик Белого дома отметил, что эти БМП «по сути, легкий танк». США отказываются передать современные танки «Абрамс»

M2 Bradley (Фото: Jo Yong hak / Reuters)

Правительство США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Bradley производит британская BAE Systems.

Один из собеседников указал, что окончательное решение пока не принято. Несколько источников также отметили неясность того, когда Украина сможет получить БМП в случае одобрения такой помощи. Пока Белому дому нечего анонсировать, но Вашингтон постоянно находится в контакте с Киевом по поводу необходимой помощи, добавил источник агентства в Белом доме.

Бронемашины Bradley способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это «по сути, легкий танк», заявил Bloomberg сотрудник бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. В отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW, продолжил он, отметив, что Пентагон обладает большим числом машин, некоторые из которых при этом необходимо модернизировать.

Власти Украины неоднократно просили США и другие западные предоставить танки и другое тяжелое вооружение современного образца. Киев получил к концу декабря 324 бронетранспортеров М113, сто бронемашин HMMWV, 80 БМП-1 советского производства и др.

При этом в Вашингтоне не хотят пока передавать американские танки «Абрамс», мотивируя такую позицию тем, что Украина обладает необходимым количеством танков, а для обучения технике западного производства потребуются месяцы, говорили источники The New York Times. Поставки ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров также пока находят поддержки среди властей США, отмечают информированные собеседники Politico.

Отказывается поставлять свои современные танки и Германия, указывая, что первыми должны их передать Украине американские власти. Украинский президент Владимир Зеленский затем обратился к немецким властям: «Без обид, вы самостоятельное государство — не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия».

Против поставок танков и других вооружений на Украину возражают российские власти. В Кремле настаивают, что действия западных стран «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». Российское посольство в США утверждало, что Запад таким образом намерен затянуть конфликт на Украине. Минобороны России сообщало, что украинские военные уже используют БМП Bradley, в частности, об уничтожении четырех из них ведомство отчиталось 4 сентября.



