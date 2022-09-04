Минобороны назвало безуспешными попытки ВСУ закрепиться на юге Украины
Украинские силы продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, российская армия успешно им противостоит, сообщили в российском Минобороны.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным министерства, в районе населенного пункта Романовка Николаевской области российскими ВКС был сбит украинский штурмовик Су-25.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
29 августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. В российском Минобороны подтвердили такую попытку, но заявили, что наступление провалилось. К вечеру того дня военное ведомство сообщило, что при наступлении ВСУ потеряли более 560 военнослужащих и более 20 танков.
На следующий день, 30 августа, замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что на территории области выстроили несколько рубежей обороны. Кроме того, заверил чиновник, регион находится под охраной российских военных, поэтому угрозы для него нет.
1 сентября канал CNN сообщил, что в рамках подготовки к контрнаступлению Украина проводила с США совместные военные игры. По его данным, Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но Соединенные Штаты призвали Украину сократить масштабы операции в районе Херсонской области.