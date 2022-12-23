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NYT узнала о нежелании США дать Украине танки, которые просил Зеленский

NYT: Зеленский просил танки и истребители, но Пентагон считает, что у Украины их хватает
Владимир Зеленский просил США выделить Украине истребители F-16 и. танки «Абрамс», однако эта просьба поддержки не получила, пишет The New York Times. С визитом в Вашингтоне Зеленский был 21 декабря
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский просил США поставить Украине танки «Абрамс» и истребители F-16, однако эти просьбы не нашли поддержки в Вашингтоне. Об этом пишет The New-York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

«Представители Пентагона говорят, что у Украины уже есть достаточно танков и истребителей из других стран. По словам чиновников, более важно то, что для того, чтобы научиться использовать эту военную технику, требуются месяцы», — говорится в публикации.

Также такое оружие нелегко обслуживать, этим обычно занимаются гражданские компании-подрядчики, а их работа на Украине сейчас была бы небезопасной, говорят собеседники газеты.

Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу (представляет штат Колорадо), который является членом комитетов по разведке и вооруженным силам, сообщил изданию, что поддерживает отправку Украине тактических ракетных комплексов ATACMS (дальность полета до 300 км) и истребителей F-16, но не боевых танков.

Также американские чиновники, которых опросило издание, отмечают, что у США нет свидетельств того, что Россия хотела бы вести военные действия за пределами Украины и сталкиваться с НАТО. Собеседники газеты говорят, что важно не давать Москве повода для расширения конфликта.

Зеленский прибыл в США с визитом 21 декабря. Он встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом, а позднее выступил в конгрессе. В тот же день США объявили о том, что предоставят Украине ЗРК Patriot в рамках пакета финансовой помощи на $1,85 млрд. Как сообщало Politico, Зеленский также намеревался попросить о поставках баллистических ракет ATACMS, а также ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper.

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В Кремле, комментируя визит Зеленского, заявили, что не ждут позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Москвой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки вооружений «ведут к усугублению конфликта и, собственно, не сулят ничего хорошего Украине».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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