В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с Россией

Эстония закроет границу с Россией, если ситуация с наплывом мигрантов выйдет из-под контроля, заявил глава МИД страны. Москва заявляла, что не имеет отношение к обострению миграционного кризиса на границах ЕС

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Эстония готова закрыть границу с Россией, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов, как это уже случилось на российско-финской границе. Об этом на совещании министров иностранных дел Северных и Балтийских стран в Брюсселе заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«То, что происходит на финской границе, — это не что иное, как наглая гибридная атака со стороны России», — сказал министр. Чтобы защититься от подобных атак, Эстония готова закрыть границу с Россией, отметил он.

Неделей ранее на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации. Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два КПП — для железнодорожного сообщения.

Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.

Финляндия решила закрыла все пункты пропуска на границе в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытались попасть туда через российскую территорию. Последний КПП — Райа-Йоосеппи — Лотта, — будет закрыт сегодня в полночь. Предварительно, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря.

По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее. МИД России называл эти обвинения «очень странными» и обещал принять ответные меры. В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.



Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.