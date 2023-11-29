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Политика ,  
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В Литве не увидели причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Литвы: нет причин закрывать границу с Россией по примеру Финляндии
Литва не станет закрывать все КПП на границе с Россией вслед за Финляндией, сообщила глава МВД страны. По ее словам, ситуация на границе остается спокойной, а у властей есть «четкие индикаторы угроз»
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Литва не видит необходимости вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, ситуация с миграцией на данный момент спокойная. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, передает LRT.

По ее словам, Литва «поддерживает Финляндию», которая приняла решение закрыть все погранпункты на границе с Россией, однако сама не видит оснований для такого решения.

«Пока мы не видим необходимости в региональном решении [по закрытию границы]. У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и будем реагировать, если произойдут изменения», — сказала Билотайте.

По данным переписи населения Литвы 2021 года в стране проживало 141 тыс. русских (около 5% населения). На границе между странами работает 11 КПП, из них четыре — на границе с Калининградской областью.

Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией
Политика
Фото:Tomi Hanninen / EPA / ТАСС

28 ноября власти Финляндии сообщили, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с Россией (Райа-Йоосеппи — Лотта). В Хельсинки уточнили, что все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, а прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, «чтобы защитить национальную безопасность Финляндии».

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Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытались попасть туда через российскую территорию. По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее.

МИД России называл эти обвинения «очень странными» и обещал принять ответные меры. В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Литва Россия Финляндия мигранты санкции граница КПП
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