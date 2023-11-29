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Песков предупредил о последствиях концентрации сил на границе Финляндии

Песков: концентрация сил на границе Финляндии с Россией вызовет напряженность
Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters
Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Концентрация военных сил в Финляндии на границе с Россией может спровоцировать напряженность, так как это будет представлять угрозу для российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу. <...> Это абсолютно не спровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российских границах. Вот так именно мы это и видим», — подчеркнул он.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что Варшава направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Помимо этого, Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex уже направило 50 офицеров пограничной службы, а также другой персонал и оборудование в Финляндию для усиления контроля на границах страны.

Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией
Политика
Фото:Tomi Hanninen / EPA / ТАСС

Исполнительный директор агентства Ханс Лейтенс назвал это решение «демонстрацией единой позиции ЕС в борьбе с гибридными вызовами», затрагивающими одного из членов сообщества.

С 25 ноября на финской границе с Россией работает только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта» в Мурманской области). Финские власти объясняли закрытие остальных КПП ростом числа мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо анонсировал, что страна закрывает все пункты пересечения границы с Россией с 30 ноября до 13 декабря.

Власти Финляндии считают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через границу. МИД России назвал эти обвинения «очень странными».

Теги
Финляндия Россия граница Вооруженные силы
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