Эстония установила «зубы дракона» для закрытия границы с Россией

Эстонские пограничники начали готовить погранпункт в Нарве к закрытию: на мосту между Нарвой и Ивангородом начали устанавливать «зубы дракона»

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В Эстонии пограничники начали готовить пропускные пункты на границе с Россией к закрытию, сообщает ERR. На пограничном пункте в Нарве начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона».

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны Эстонии накануне сообщила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный пункт в Нарве может быть закрыт, отмечает портал. «Мы внимательно следим за тем, что происходит на границе, потому что Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к нашей границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз. С прошлой недели несколько крупных групп пытались попасть в Эстонию», — сообщили в префектуре.

В Департаменте полиции и погранохраны пояснили ERR, что пограничники готовятся использовать «зубы дракона» в двух сценариях. Один — «при возникновении необходимости», другой — при закрытии КПП после 1 февраля, когда с российской стороны будет закрыт для реконструкции пункт пропуска в Ивангороде.

Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два КПП — для железнодорожного сообщения.

Погранслужба Эстонии подготовила «зубы дракона» еще 17 ноября — тогда их пообещали поставить, если эстонские власти вслед за Финляндией решат ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна готова к усилению «миграционного давления» со стороны России, из-за чего придется закрыть границу. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, комментируя возможное закрытие границы с Россией, назвал такие планы преждевременными. По его мнению, эти действия покажут Москве «слабость» Таллина.

Ранее Финляндия объявила о закрытии восьми из девяти пунктов пропуска на границе с Россией до середины февраля 2024 года: четыре из них не работают с 18 ноября, еще три закроют 25 ноября. Власти объяснили решение возросшим числом граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов.

Норвегия также допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией — «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области), несмотря на отсутствие «аномального движения» на границе.