Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений

Украина закрывает посольство на Кубе и понижает уровень дипотношений. Как утверждают в Киеве, причина в том, что Гавана не мешает своим гражданам участвовать в российско-украинском конфликте. Подробнее — в материале РБК

Почему Украина закрывает посольство на Кубе

Украина закрывает свое посольство на Кубе и понижает уровень дипотношений с ней. Об этом 29 октября в соцсети X сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. Он сделал это в контексте голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, которая призывает США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Генассамблея принимает ее ежегодно начиная с 1992 года (за исключением 2020-го пандемийного года). В этом году за документ проголосовало 165 стран, против — семь (Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония, США, Украина), воздержались — 12. Причем Украина проголосовала против впервые.

Это не внезапный шаг, пояснил Сибига, «у него есть серьезные причины», и напомнил, что президент Кубы пожелал президенту России Владимиру Путину «успеха» в боевых действиях на Украине. «Успехов в проведении специальной военной операции» президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал президенту России, когда был с визитом в Москве 9 мая 2024 года. «Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам Российской Федерации», — сказал он тогда.

Кроме того, указал Сибига, кубинские власти бездействуют, когда осуществляется «массовая вербовка» кубинских граждан в российскую армию. «Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, непосредственно принимающих участие в боевых действиях на украинской земле», — утверждает украинский министр.

Куба — традиционный союзник России в Латинской Америке. При этом поначалу Гавана открыто не поддержала российскую военную операцию на Украине. Однако власти страны возложили ответственность за конфликт на США и НАТО, заявив, что Россия «имеет право защищать себя от экспансии альянса».

Кубинские власти на данный момент никак не комментировали решение Украины понизить уровень дипотношений. При этом посольство республики в Киеве приостановило работу еще в феврале 2022-го, и с тех пор кубинские интересы на Украине представляет посольство Кубы в Польше. В марте МИД Кубы сделал заявление, приуроченное к 33-й годовщине установления дипотношений с Украиной. «Мы подтверждаем приверженность развитию связей между двумя странами», — заявило ведомство в соцсети X.

С 24 февраля 2022 года Киев разорвал дипломатические отношения с несколькими странами. В 2022 году — с Сирией и КНДР, признавшими независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), которые позже вошли в состав России. В 2025-м она разорвала дипотношения с Никарагуа из-за того, что та признала Крым, ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью российской территории. При этом ряд стран на фоне сближения с Россией разорвали отношения с Украиной. В 2024 году такое решение приняло Мали — власти страны обвинили Киев в том, что он поддерживает террористов на ее территории. В знак солидарности с Бамако отношения с Киевом прекратил Нигер. Их союзник — Буркина-Фасо — тогда раскритиковала Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, но до разрыва дипотношений дело не дошло.

Какое место Украина занимает в отношениях Кубы и США

В сентябре 2023 года Гавана заявила, что МВД республики работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая вовлекает кубинцев в боевые действия. «Враги Кубы распространяют искаженную информацию, стремясь очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих деяний, что мы решительно отвергаем. <...> Куба не участвует в войне на Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на национальной территории участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, с тем чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны», — заявил в 2023 году кубинское министерство иностранных дел.

По информации Reuters, администрация Дональда Трампа решила использовать тему кубинских наемников, чтобы убедить союзников проголосовать против резолюции Генассамблеи, — такое поручение американским дипломатам она дала в начале октября 2025 года. Агентство со ссылкой на внутреннюю служебную записку Госдепартамента утверждало, что в качестве аргумента Вашингтон распространял данные о том, что Гавана поддерживает Россию в конфликте на Украине и направила для участия в военных действиях от 1 тыс. до 5 тыс. бойцов.

Кубинские власти с этим категорически не согласны. В МИД республики вновь заявили, что страна не является участником конфликта на Украине и не одобряет участие своих граждан в боевых действиях с какой бы то ни было стороны. При этом в Гаване отмечают, что с 2023 года по настоящее время кубинскими судами было возбуждено девять уголовных дел по фактам наемничества.

«Всего обвиняются 40 человек; 26 из них уже осуждены на сроки от пяти до 14 лет лишения свободы. <...> Мы придерживаемся практики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию наших граждан в вооруженных конфликтах за рубежом», — говорится в заявлении ведомства от 11 октября. МИД Кубы подчеркнул, что кубинцев, которые участвуют в конфликте на обеих сторонах, в подавляющем большинстве случаев завербовали за рубежом, и резюмировал: в подтверждение своих обвинений в адрес Гаваны США «не предоставили и не смогут предоставить ни одного доказательства».