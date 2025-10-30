 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений

Посольство Кубы в Киеве не работает с 2022 года
Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина закрывает посольство на Кубе и понижает уровень дипотношений. Как утверждают в Киеве, причина в том, что Гавана не мешает своим гражданам участвовать в российско-украинском конфликте. Подробнее — в материале РБК
Фото: emb.cu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: emb.cu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Почему Украина закрывает посольство на Кубе

Украина закрывает свое посольство на Кубе и понижает уровень дипотношений с ней. Об этом 29 октября в соцсети X сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. Он сделал это в контексте голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, которая призывает США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Генассамблея принимает ее ежегодно начиная с 1992 года (за исключением 2020-го пандемийного года). В этом году за документ проголосовало 165 стран, против — семь (Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония, США, Украина), воздержались — 12. Причем Украина проголосовала против впервые.

Это не внезапный шаг, пояснил Сибига, «у него есть серьезные причины», и напомнил, что президент Кубы пожелал президенту России Владимиру Путину «успеха» в боевых действиях на Украине. «Успехов в проведении специальной военной операции» президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал президенту России, когда был с визитом в Москве 9 мая 2024 года. «Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам Российской Федерации», — сказал он тогда.

Кроме того, указал Сибига, кубинские власти бездействуют, когда осуществляется «массовая вербовка» кубинских граждан в российскую армию. «Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, непосредственно принимающих участие в боевых действиях на украинской земле», — утверждает украинский министр.

Куба — традиционный союзник России в Латинской Америке. При этом поначалу Гавана открыто не поддержала российскую военную операцию на Украине. Однако власти страны возложили ответственность за конфликт на США и НАТО, заявив, что Россия «имеет право защищать себя от экспансии альянса».

Кубинские власти на данный момент никак не комментировали решение Украины понизить уровень дипотношений. При этом посольство республики в Киеве приостановило работу еще в феврале 2022-го, и с тех пор кубинские интересы на Украине представляет посольство Кубы в Польше. В марте МИД Кубы сделал заявление, приуроченное к 33-й годовщине установления дипотношений с Украиной. «Мы подтверждаем приверженность развитию связей между двумя странами», — заявило ведомство в соцсети X.

С 24 февраля 2022 года Киев разорвал дипломатические отношения с несколькими странами. В 2022 году — с Сирией и КНДР, признавшими независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), которые позже вошли в состав России. В 2025-м она разорвала дипотношения с Никарагуа из-за того, что та признала Крым, ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью российской территории.

При этом ряд стран на фоне сближения с Россией разорвали отношения с Украиной. В 2024 году такое решение приняло Мали — власти страны обвинили Киев в том, что он поддерживает террористов на ее территории. В знак солидарности с Бамако отношения с Киевом прекратил Нигер. Их союзник — Буркина-Фасо — тогда раскритиковала Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, но до разрыва дипотношений дело не дошло.

Какое место Украина занимает в отношениях Кубы и США

В сентябре 2023 года Гавана заявила, что МВД республики работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая вовлекает кубинцев в боевые действия. «Враги Кубы распространяют искаженную информацию, стремясь очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих деяний, что мы решительно отвергаем. <...> Куба не участвует в войне на Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на национальной территории участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, с тем чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны», — заявил в 2023 году кубинское министерство иностранных дел.

По информации Reuters, администрация Дональда Трампа решила использовать тему кубинских наемников, чтобы убедить союзников проголосовать против резолюции Генассамблеи, — такое поручение американским дипломатам она дала в начале октября 2025 года. Агентство со ссылкой на внутреннюю служебную записку Госдепартамента утверждало, что в качестве аргумента Вашингтон распространял данные о том, что Гавана поддерживает Россию в конфликте на Украине и направила для участия в военных действиях от 1 тыс. до 5 тыс. бойцов.

Кубинские власти с этим категорически не согласны. В МИД республики вновь заявили, что страна не является участником конфликта на Украине и не одобряет участие своих граждан в боевых действиях с какой бы то ни было стороны. При этом в Гаване отмечают, что с 2023 года по настоящее время кубинскими судами было возбуждено девять уголовных дел по фактам наемничества.

«Всего обвиняются 40 человек; 26 из них уже осуждены на сроки от пяти до 14 лет лишения свободы. <...> Мы придерживаемся практики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию наших граждан в вооруженных конфликтах за рубежом», — говорится в заявлении ведомства от 11 октября. МИД Кубы подчеркнул, что кубинцев, которые участвуют в конфликте на обеих сторонах, в подавляющем большинстве случаев завербовали за рубежом, и резюмировал: в подтверждение своих обвинений в адрес Гаваны США «не предоставили и не смогут предоставить ни одного доказательства».

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года 44-й президент США Барак Обама заявил о необходимости нормализации двусторонних связей и взял курс на смягчение санкций. Дипломатические отношения между странами были восстановлены 20 июля 2015 года.

Однако сближение двух стран приостановилось в 2017 году после прихода в Белый дом республиканца Дональда Трампа. В частности, он ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Следующий президент США Джо Байден также выбрал курс на нормализацию отношений с Гаваной, и перед уходом с поста решил исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма. Вернувшись в Белый дом, Трамп почти сразу отменил этот указ, а также усилил финансовые и визовые ограничения против Кубы.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Гавана Куба Украина Андрей Сибига
Материалы по теме
Почему Латинская Америка оказалась в фокусе внешней политики Трампа
Политика
Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине
Политика
Путин заявил, что Украина должна решить судьбу своих окруженных военных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 22:40
Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов Общество, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений Политика, 22:23
В «Займере» допустили увеличение коэффициента выплаты дивидендов выше 50% Инвестиции, 22:12
Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха» Общество, 22:03
Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР Политика, 21:57
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45