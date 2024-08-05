Почему власти Мали решили разорвать отношения с Украиной

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обосновав это тем, что украинская сторона обучает и поддерживает сепаратистов-туарегов. Подробнее — в материале РБК

Абдулайе Майга (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Что привело к разрыву дипотношений Бамако и Киева

О том, что Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, стало известно вечером 4 августа: соответствующее коммюнике выпустил министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства республики Абдулайе Майга. Основание — заявления двух украинских чиновников в связи с боями за малийский город Тинзаутен на границе с Алжиром, которые шли с 25 по 27 июля 2024 года. В них с одной стороны принимали участие правительственные войска и подразделения ЧВК «Вагнер», которая действует на стороне Бамако, и туареги-повстанцы — с другой. Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК; чуть позже эту информацию подтвердила сама компания.

Мали — государство в Западной Африке в Сахеле (тропический регион саванн в Африке, переходный от пустыни Сахара на севере к более плодородным землям на юге). На западе граничит с Сенегалом, на севере — с Алжиром и Мавританией, на востоке — с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Гвинеей и Кот-д’Ивуаром. Площадь — 1,2 млн кв. км, население — 23,2 млн чел. Население столицы Бамако — около 1,8 млн чел. В 1960 году страна получила независимость от Франции. С 2012 года Мали находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Он начался с восстания туарегов (кочевой народ группы берберов — жителей Северной Африки), которые начали борьбу за независимость Азавада — области на северо-востоке республики в пустыне Сахара. С тех пор там постоянно происходят столкновения между туарегами, правительственными войсками и исламистскими группировками (ключевая из них — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», малийский филиал террористической и запрещенной в России «Аль-Каиды»). С 2021 года страной фактически управляет полковник Ассими Гоита — после военного переворота 2020 года он стал вице-президентом, а после еще одного переворота годом позже — президентом переходного периода. В феврале 2024 года в республике должны были пройти президентские выборы, но в 2023-м власти «по техническим причинам» перенесли их на неопределенный срок.

29 июля информацию о разгроме «Вагнера» прокомментировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины — представитель ведомства Андрей Юсов заявил на телемарафонее, что повстанцы получили от украинской стороны необходимую информацию «и не только информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных преступников». Он не стал подробно пояснять, правда ли, что туареги взяли часть наемников в плен и предложили передать их Киеву. «Это чувствительная информация, поэтому все, что делает Украина, происходит в рамках международного права и с учетом необходимых процедур», — сказал Юсов. По его оценке, разгром ЧВК в Тинзаутене подорвет позиции Москвы в Африке.

«На определенном этапе они развернули активную деятельность, в частности, на африканском направлении, где пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что это уже не тот потенциал и возможности России уже далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на решение проблем Россией в регионе будет меньше», — сказал представитель ГУР (все цитаты — по агентству УНИАН).

Издание Kyiv Post также опубликовало фото повстанцев с флагами Азавада и Украины, которое оно получило от «источников в секторе обороны и безопасности Украины». (Британская The Guardian, которая также опубликовала эту фотографию, впоследствии удалила ее, пояснив, что подтвердить ее подлинность не представляется возможным.)

По оценке властей Мали, в поддержку нападавших высказался и Юрий Пивоваров, посол Украины в соседнем мирном Сенегале, опубликовавший соответствующий пост на странице посольства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который сейчас удален. Об этом стало известно после того, как МИД Сенегала сообщил, что вызвал Пивоварова для беседы, — по заявлению ведомства от 3 августа, украинское посольство разместило «пропагандистский видеоролик», сопроводив его комментарием посла, в котором он «однозначно и безоговорочно поддержал террористическую атаку» на севере Мали.

МИД Сенегала подчеркнул, что в конфликте между Россией и Украиной Дакар придерживается нейтралитета, а потому Сенегал не может потерпеть «хоть какой-то попытки перенести на его территорию пропагандистский дискурс» относительно этого конфликта. «Точно так же наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может принять слова и жесты в пользу терроризма, особенно когда они направлены на дестабилизацию такой братской страны, как Мали», — заявило ведомство. МИД Сенегала «напомнил послу Украины об осмотрительности, сдержанности и невмешательстве».

Как выстраиваются отношения Мали с Россией

Руководство Мали обратило внимание, что украинские власти никак не осудили заявления своих представителей, и заявило, что считает все случившееся нарушением малийского суверенитета, вмешательством во внутренние дела страны, «явной агрессией» против нее и действием в поддержку международного терроризма. Абдулайе Майга, как и МИД Сенегала, подчеркнул, что в конфликте Москвы и Киева Бамако придерживался нейтралитета.

«Переходное правительство Мали полностью разделяет диагноз, который поставила Российская Федерация, на протяжении лет предупреждая о неонацистской и злодейской природе украинских властей, которые сегодня действуют в союзе с международными террористами и далеки от стремлений к миру и стабильности для украинского народа», — заявил представитель малийского правительства.

Кроме разрыва дипотношений с Украиной, Бамако намерен также предпринять следующее:

обратиться в суд в связи с заявлениями Андрея Юсова и Юрия Пивоварова;

принять меры, чтобы предотвратить дестабилизацию Мали, которая может исходить, в частности, от «украинских посольств в регионе и террористов, замаскированных под дипломатов»;

обратиться к международным организациям и другим странам, чтобы сообщить, что Украина «открыто и публично поддерживает терроризм» и что Мали будет воспринимать поддержку Киева как поддержку международного терроризма.

2 августа газета Le Monde, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Украина обучала участников движения повстанцев «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). «Украинские власти сотрудничают с сепаратистами, действующими на севере страны, предоставляя им стратегическую информацию, а также обучая их использованию беспилотников», — пояснило издание, отметив, что туареги ездили для обучения на Украину.

Созвучно с руководством Мали выступила российская сторона. Представитель МИД России Мария Захарова 30 июля обвинила Киев в «использовании террористических методов». «Россия активно привлекает внимание международного сообщества к подобным, откровенно варварским, повадкам Киева, регулярно поднимает эту тему на многосторонних площадках, — сказала она. — <…> Уверены, что истинная террористическая сущность киевского режима будет становиться все более очевидной для мирового сообщества».

С Москвой Бамако намерен укреплять отношения. 1 августа по инициативе Мали главы МИД двух стран Сергей Лавров и Абдулай Диоп обсудили «дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-малийских связей». Москва выразила «твердый настрой» и дальше поддерживать Бамако «в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами».