Украина разорвала дипотношения с Никарагуа

Дипотношения, установленные между странами в 1992 году, разорваны из-за решения Никарагуа признать российскими Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Фото: Orlando Valenzuela / Getty Images

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа в ответ на признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

Дипломаты назвали решение латиноамериканской страны недружественным актом, попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушением Устава ООН и норм и принципов международного права.

Также, заявила в Киеве, Манагуа «систематически и грубо нарушает взятые на себя обязательства», закрепленные в документах по установлению дипломатических отношений между странами.

Правительство Никарагуа признало независимость Украины 30 ноября 1992 года, тогда же между ними были установлены дипотношения. Своего посольства у Украины в Никарагуа нет, консульские услуги предоставляются через посольство на Кубе.

В марте 2014 года посол Никарагуа в России Луис Молина Куадра заявил, что его страна «безоговорочно» признает результаты референдума в Крыму и вхождение полуострова в состав России. Шесть лет спустя в Крыму открылось никарагуанское почетное консульство.

Минувшим летом Манагуа признала российскими еще четыре региона, которые были включены в состав страны в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо выразил солидарность с Россией в ее действиях на Украине. Сам глава государства Даниэль Ортега прежде резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.