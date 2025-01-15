Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Уходящий президент США Джо Байден решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, о чем его администрация уведомила конгресс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, эти шаги предприняты в рамках соглашения с папой римским Франциском.

Байден также отменяет действие раздела III Закона Хелмса-Бертона. Администрация Дональда Трампа в 2019 году разрешила реализацию этой части закона, которая позволяла гражданам США подавать иски о возмещении ущерба за собственность, конфискованную во время кубинской революции.

«С момента прихода к власти администрации Байдена-Харрис политика Соединенных Штатов в отношении Кубы была сосредоточена на предоставлении кубинскому народу возможности свободно определять свое будущее и обеспечении уважения прав человека», — отметила Жан-Пьер.

Как сообщает CNN, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «напрямую попросил» американского лидера исключить Кубу из списка, с такой же просьбой обратилось и правительство Колумбии.

«Другие союзники, включая ЕС, Испанию, Канаду, Колумбию, Чили, призвали исключить Кубу из списка, и поэтому мы считаем, что это подходящий момент сделать это, учитывая важный диалог, который ведется между Кубой и Католической церковью в отношении политических заключенных», —пояснили высокопоставленные чиновники.

Куба входит в список стран, признанных спонсорами терроризма, наряду с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Внес ее туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив Гавану в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».

США впервые включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 1982 году. Поводом стала поддержка Гаваной партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Куба прекратила поставку оружия и военных инструкторов в другие страны в 1991 году, но США тогда не изменили своего решения. Пересмотреть отношения с Кубой взялась администрация Барака Обамы, который стал президентом в 2009 году. В 2016 году он посетил Кубу — это был первый официальный визит главы Белого дома в страну с 1928 года. В мае 2015 года Обама объявил об исключении Кубы из списка стран — спонсоров терроризма.