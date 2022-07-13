Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР

Помимо Северной Кореи, независимость Донецкой и Луганской народных республик признали Россия, Южная Осетия, Абхазия и Сирия

Северная Корея. Пхеньян (Фото: Reuters)

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за решения Пхеньяна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского МИДа.

«В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — говорится в сообщении.

Украинский МИД осудил решение Северной Кореи признать независимость ДНР и ЛНР и назвал это попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна. При этом министерство считает, что признание «ничтожно», а также «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины».

О признании независимости Донецкой народной республики Северной Кореей изначально сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он поблагодарил Пхеньян «за такую весомую поддержку жителей Донбасса», заявив, что это решение послужит «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

Позже в посольстве КНДР в России подтвердили, что республика признала независимость ДНР и ЛНР. Уже состоялась встреча послов КНДР и ДНР и в скором времени ожидается встреча представителя Северной Кореи с послом ЛНР, сообщали в северокорейском диппредставительстве.

Первой независимость ДНР и ЛНР признала Южная Осетия в 2014 году. Тогдашний президент республики Леонид Тибилов говорил, что решающим поводом для этого стала "война, которую украинские войска ведут против мирных людей".

21 февраля 2022 независимость ДНР и ЛНР признала Россия. Президент Владимир Путин объяснил это решение «критической ситуацией» в Донбассе и действиями украинских властей, которые ведут политику «под диктовку радикалов». Он также констатировал отказ Киева выполнять Минские соглашения для урегулировании ситуации в Донбассе. Через два дня после этого Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Вслед за Россией независимость ДНР и ЛНР также признали Абхазия и Сирия. С последней Украина также разорвала дипломатические отношения. С Южной Осетией и Абхазией у Киева дипломатических отношений не было. О разрыве отношений с Москвой Киев объявил после начала российской спецоперации на Украине.