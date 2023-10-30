Индия проведет виртуальный саммит лидеров G20

О намерении провести виртуальную сессию лидеров G20 заявил премьер Индии Нарендра Моди после сентябрьского очного саммита в Нью-Дели. Россию на нем представлял Сергей Лавров

Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Индия собирается 22 ноября провести онлайн-саммит лидеров G20, сообщили ТАСС в штабе индийского председательства «Группы двадцати».

Страна председательствует в группе с декабря 2022 года. 9–10 сентября в Нью-Дели прошел очный саммит G20. После него премьер-министр Нарендра Моди предложил провести в ноябре виртуальную сессию и рассмотреть предложения, выдвинутые на сентябрьской встрече.

20 октября представитель МИДа Ариндам Багчи сообщил, что Индия направила приглашения на мероприятие. «Мы рассчитываем на участие как можно большего числа лидеров», — сказал он.

На сентябрьский саммит приехали представители не только стран G20, но и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. На встрече лидеры, в частности, призвали реформировать Всемирную торговую организацию. Итоговая декларация утратила часть резких формулировок с осуждением военной операции России на Украине, которые были включены в документ после встречи в прошлом ноябре. МИД Украины раскритиковал документ, а российское министерство назвало саммит переломным.

Президент России Владимир Путин не участвовал в саммите в Нью-Дели, российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров. В Кремле, объясняя решение Путина не ехать на встречу, отметили, что у него насыщенный график.

Незадолго до этого в ЮАР прошел саммит БРИКС, в котором Путин участвовал по видеосвязи. Это произошло на фоне ситуации с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным, Россия не признает его юрисдикцию. Власти отвергают обвинения в похищении детей и заявляют, что их вывозили из зоны военных действий и проблем с их возвращением на родину нет.