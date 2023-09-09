Лидеры G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию

Фото: Robert Hradil / Getty Images

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в декларации саммита в Индии.

В документе сказано, что страны-участницы G20 подтверждают необходимость проведения реформы ВТО ради совершенствования всех ее функций и создания к 2024 году «хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов».

Страны G20 также видят потребность в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата для всех» участников рынка.

В «Большой двадцатке» обязались поддерживать политику, которая позволит торговле и инвестициям «служить двигателем роста и всеобщего процветания» и работать для «обеспечения положительных результатов на тринадцатой Министерской конференции ВТО».

Министерская конференция — высший руководящий орган ВТО. Она собирается раз в два года. Тринадцатая конференция пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в феврале 2024 года.

Саммит «Группы двадцати» в Нью-Дели пройдет до 10 сентября. На него приехали лидеры всех стран G20 и еще девяти государств — Бангладеша, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Нынешний саммит «Большой двадцатки» стал одним из самых сложных на всю историю группы, заявила шерпа (доверенное лицо руководителя страны-члена G20) России в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, было непростым обсуждение ситуации на Украине. Он заявила, что на согласование декларации ушло «практически 20 дней».

Относительно конфликта на Украине в коммюнике сказано о «разных взглядах и оценках ситуации». В документе обращается особое внимание на «человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста».