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Шольц заявил, что Россия сопротивлялась тексту декларации G20

Олаф Шольц: Россия сопротивлялась положениям итоговой декларации саммита G20
Канцлер Германии назвал успехом то, что в декларации сказано о необходимости сохранения территориальной целостности всех стран, в том числе Украины. Москва назвала переговоры сложными, а Киев призывал к более жестким формулировкам
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Итоговая декларация саммита G20 стала успехом потому, что Россия «в конце концов» перестала сопротивляться принятию текста, общей темой которого, в представлении многих стран, должен был стать суверенитет и территориальная целостность Украины и других государств. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Bild.

«Россия прекратила сопротивляться принятию такой резолюции просто потому, что все остальные пошли в этом направлении», — сказал канцлер.

На согласование декларации ушло «практически 20 дней», заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, назвав нынешний саммит в Индии одним из самых сложных в истории группы.

По данным The Times of India, на то, чтобы утвердить итоговые формулировки текста, в том числе о военных действиях на Украине, ушло более 150 часов.«По полному тексту декларации, в том числе по российско-украинскому вопросу, достигнут полный консенсус. Есть согласие по всем вопросам», — сказал источник издания, знакомый с ходом переговоров. По его словам, текст документа основан «на подходе Нью-Дели» в отношении конфликта Москвы и Киева. Как сказал другой собеседник издания, соглашения удалось достичь после трудных переговоров, отражающих большие разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем.

Согласно выдержкам из текста, которые приводил Bloomberg, итоговая декларация утратила некоторые резкие формулировки с осуждением России, включенные в документ после встречи в ноябре. Например, из декларации убрали слова «большинство членов решительно осудили войну», а вместо них привели общие позиции о приверженности Уставу ООН и в пользу соблюдения территориальной целостности. Также там нет большинства формулировок, отражающих разные мнения относительно военных действий и санкций.

Украинская сторона оказалась недовольна итоговой декларацией. По мнению представителя МИДа Олега Николенко, в документе нужно было бы написать, что не «все страны», а в первую очередь «Россия» должна «воздерживаться от угроз применения силы». Он также вписал слова, которыми участники саммита должны были «единогласно осудить Россию» и призвать ее прекратить военные действия.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Олаф Шольц G20 саммит G20
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