Посол сравнил темпы помощи Киеву с едущим 30 км/ч спорткаром на автобане

Посол Украины в ФРГ сравнил темпы помощи Киеву с едущим 30 км/ч спорткаром на автобане

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал немецкое правительство ускорить оказание помощи его стране. Об этом он сказал Bild am Sonntag.

«Когда я смотрю на действия Германии <...>, я иногда думаю: вот немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч», — отметил Макеев (цитата по Tagesschau).

Вместо того чтобы быстро поставлять «то, что помогло бы в борьбе», немецкие власти «тратят недели» на объяснения, почему требования Киева не могут быть выполнены, пояснил посол. «Вы могли бы сделать намного больше и намного быстрее», — убежден он.

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