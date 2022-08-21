Экс-посол Украины обвинил власти ФРГ в оставлении Киева «на диете»
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за то, что он посадил Киев «на диету» в военном отношении.
«Уважаемое «светофорное» правительство [название правящей коалиции в Германии], почему игнорируются призывы ваших собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине гораздо больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в военном отношении? На диете», — написал Мельник в Twitter.
Так он прокомментировал статью Spiegel, в которой депутаты бундестага Кристиан Клинк, Александр Мюллер и пресс-секретарь парламентской группы по вопросам оборонной политики Сара Нанни выступили за то, чтобы значительно увеличить поставки оружия Украине.
«Цель состоит в том, чтобы разработать долгосрочный план обеспечения Украины системами вооружения (включая обучение, боеприпасы и техническую поддержку), а не постоянно реагировать только на текущие проблемы», — говорится в статье.
Мельник ранее неоднократно критиковал Берлин за то, что он медлил с поставками Киеву тяжелого вооружения. В конце мая газета Welt сообщила, что к тому времени Германия сократила поставки вооружения на Украину до минимума, с марта Киев не получил «хоть сколько-нибудь значительные вооружения». За это время, писало издание, власти Украины получили лишь две партии вооружений, которые содержали только небольшие устройства: противотанковые мины, детали для пулеметов, радиоприемники, ручные гранаты, мины, детонаторы и взрывчатка.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что информация о сокращении военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил. Германия поставила Украине «все, что было», заявил Шольц: зенитные и противотанковые комплексы, мины, «тонны боеприпасов», реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные гаубицы, контрбатарейные радары.
В числе вооружения, поставленного Украине — три реактивные системы залпового огня Mars II, немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. ВСУ получили системы в начале августа. Берлин обещает продолжить поставки: накануне власти ФРГ объявили, что передадут Киеву еще три самоходные зенитные установки «Гепард», увеличив их число до 15, 20 ракетных установок калибра 70-мм, 2 тыс. ракет к ним, 30 пулеметов MG-3 и другое вооружение и боеприпасы.
По данным правительства Германии, с начала года и до 8 августа Берлин одобрил экспорт вооружений на Украину на общую сумму €686,4 млн.
Российские власти критикуют поставки западными странами вооружений на Украину, утверждая, что это грозит ростом эскалации и лишь «затянет конфликт». В МИДе заявляют, что поставка Киеву дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».