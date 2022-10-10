Business Insider узнал, что Германии хватит снарядов на два дня боев

НАТО требует от стран-членов альянса месячного запаса боеприпасов, однако Германия из-за поставок Украине сможет вести боевые действия лишь два дня. В бундестаге оценили необходимые траты на восполнение запасов в €20 млрд

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В случае начала войны немецкие войска будут иметь запас боеприпасов на один-два дня боевых действий на фоне военной поддержки в адрес Украины, пишет Business Insider со ссылкой на неназванных источников среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности.

Германии предстоит дополнительно потратить только на закупку боеприпасов €20 млрд, при этом складов не хватает, из-за чего в этом вопросе предстоит принять «много усилий», рассказала порталу комиссар бундестага по обороне Ева Хёгль. Для достижения полной оперативной готовности немецкой армии необходимы изменения, подчеркнула она.

«Конечно, эта ситуация не улучшится, если боеприпасы будут поставляться из запасов немецкой армии и в то же время не будут заключены соответствующие контракты с промышленностью», — заявил порталу исполнительный директор Федерального союза немецкой индустрии безопасности и обороны (BDSV) Кристоф Ацподиен.

Business Insider отмечает, что по правилам НАТО страны-участницы обязаны иметь объем боеприпасов на 30 дней боевых действий.

Берлин до ввода российских войск на Украину отказывался поставлять Киеву летальное вооружение, однако затем изменила свою политику. За более чем семь месяцев вооруженного конфликта Германия передала Украину 14,9 тыс. противотанковых мин, 500 зенитных ракет Stinger, 100 тыс. ручных гранат, 350 тыс. детонаторов, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с боезапасом, 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами, 3 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц и другое вооружение, следует из обнародованных данныхправительства ФРГ.

Немецкие власти неоднократно указывали на нехватку вооружений и боеприпасов, образовавшийся из-за поставок на Украину. Министр иностранных дел республики Анналена Бербок в конце августа заявила об «абсолютном дефиците» запасов бундесвера, из-за чего поставки Киеву находятся «на тонкой грани». Она признала, что с точки зрения Украины поставки оружия следовало отправить «вчера, а не сегодня», однако власти Германии обязаны думать в долгосрочной перспективе. В немецком МИДе подчеркнули, что Киев продолжит получать поддержку от Берлина столько времени, сколько потребуется.

Российская сторона поставки оружия на Украину критикует. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что такие действия лишь «продлевают агонию» властей соседнего государства. В Кремле выражали уверенность, что поставки вооружений не помешают Москве добиться поставленных целей на Украине.