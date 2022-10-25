Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала боевых действий посетил Киев

Президент ФРГ Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала военных действий на Украине

Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в украинскую столицу поездом. Ранее он дважды пытался посетить Украину, однако сначала его поездку не согласовал Киев, а на прошлой неделе ее отменила полиция из соображений безопасности

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, пишет Der Spiegel. Он приехал поездом. Это первый его визит на Украину с начала военных действий.

Вечером 25 октября Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе поездка президента ФРГ была отменена из соображений безопасности. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA), отвечающее за безопасность Штайнмайера, рекомендовало отложить запланированную поездку на Украину «с учетом текущей рискованной ситуации». С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, Россия начала наносить ракетные удары, целями которых Минобороны назвало военные и энергетические объекты на Украине.

Штайнмайер первоначально планировал поездку в Киев в середине апреля вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Однако украинские власти отменили его визит. Как утверждали источники газеты Bild, Киев отказался пускать президента ФРГ из-за «тесных связей» с Россией и поддержки строительства газопровода «Северный поток-2».

Как писал Spiegel, Штайнмайер в телефонном разговоре настойчиво потребовал объяснений от Зеленского. Тот назвал случившееся недоразумением.

После этого канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. Уволенный Зеленским в начале июля посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал тогда Шольца «обиженной ливерной колбасой». Позднее Мельник признал неуместность своих слов.

В итоге Берлин и Киев уладили недоразумения, и Шольц посетил Киев в середине июня.

В конце августа экс-посол, объясняя свое недипломатическое поведение, сказал, что если бы он «в последние очень драматические месяцы оставался бы тихим и вежливым в Берлине, возможно, не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину».