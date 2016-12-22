СМИ сообщили о подготовке Россией санкций против 360 украинских компаний

В правительстве России завершают работу над ответными санкциями в адрес Украины. В список войдет около 360 компаний

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В документе об ответных экономических мерах на санкции Украины, который в ближайшее время будет передан на подпись Дмитрию Медведеву, указывается, что ограничения коснутся порядка 360 компаний. Что касается физических лиц, то под санкции могут попасть более 50 человек, сообщил агентству «Интерфакс» источник в правительстве.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщили также ТАСС и «РИА Новости».

Собеседник агентства ТАСС рассказал, что под персональные санкции попадут в том числе некоторые украинские лидеры, которые «придерживаются радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами».

Ранее Медведев указывал, что под новые санкции попадут сотни человек, которые «причиняли вред» интересам России, в том числе представители бизнеса и другие «известные персоны». Им запретят вывод принадлежащих им средств. Помимо этого, будут заблокированы их активы, которые находятся на территории России.

При этом российский премьер заверил, что большинства рядовых украинцев ограничения не коснутся.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины, поручив правительству решить, какие именно санкции и в отношении кого должны быть введены.

Летом украинские власти заявляли о планах ввести санкции против российских компаний из-за строительства Крымского моста. В конце августа стало известно о том, что Киев подготовил список предприятий, которые должны оказаться в черном списке. В нем — 19 компаний, в том числе «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а также дочерняя структура «Стройгазмонтажа» «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидробут».

В конце сентября Украина применила «специальные санкции» к ряду российских транспортных компаний, среди которых АО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер».