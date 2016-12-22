Украина ввела санкции против ряда российских транспортных компаний

Все они, как выяснили в СБУ, заключили контракты с предприятиями, находящимися на территории ЛНР, и «незаконно» перевозили грузы через закрытые КПП

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Украина по инициативе Службы безопасности страны (СБУ) применила «специальные санкции» к ряду российских транспортных компаний, говорится в сообщении на сайте СБУ. Решение о введении санкций приняли украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерство экономического развития и торговли.

Ограничения, по информации СБУ, коснулись АО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД», созданная в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга), ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и «других субъектов хозяйствования России».

В вину попавшим под санкции компаниям власти Украины ставят то, что в 2018 году те заключили «внешнеэкономические соглашения» с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными администрации самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР). На основании этих контрактов, как указали в СБУ, «происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска Луганской таможни «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила».

Своими действиями, как подчеркнули представители спецслужбы, российские предприятия «грубо нарушают международные нормы и правила». Кроме того, СБУ считает эти компании «причастными к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных [киевским властям] территориях Донецкой и Луганской областей». «Это, — как заверили в СБУ, — наносит существенные убытки экономике Украины».

Санкции Киева, как пояснили в ведомстве, предусматривают блокировку активов попавших под ограничения компаний на территории Украины, запрет торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также перевозок по территории Украины.

В «РЖД Логистика» комментировать украинские санкции РБК отказались. В ООО «Промкомплекспласт» на звонки РБК не ответили.

Летом украинские власти заявляли о планах ввести санкции против российских компаний из-за строительства Крымского моста. В конце августа стало известно о том, что Киев подготовил список предприятий, которые должны оказаться в черном списке. В нем — 19 компаний, в том числе «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а также дочерняя структура «Стройгазмонтажа» «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидробут».