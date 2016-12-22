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Евро и доллар упали после заявления Болтона по антироссийским санкциям
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Евро и доллар упали после заявления Болтона по антироссийским санкциям
Финансы, 15:42
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Евро и доллар упали после заявления Болтона по антироссийским санкциям
Рубль укрепился к евро и доллару после сообщения «Интерфакса» о том, что, по словам помощника президента США Джона Болтона, Белый дом пока не принял решения о введении новых санкций против России
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Курсы евро и доллара к рублю на Московской бирже упали после того, как ​помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом пока не планирует ужесточения санкций против России.

«На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», — пояснил Болтон (цитата по «Интерфаксу»).

Особенно заметно укрепился рубль по отношению к евро. На пике падения курс единой европейской валюты опустился до отметки 73,995 руб., что на 1,115 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже 74 руб. курс евро упал впервые с 8 августа 2018 года.

Курс доллара на Московской бирже 24 октября снизился до 64,945 руб. Это на 56,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Позднее агентство Bloomberg также процитировало Болтона, при этом из его цитаты следовало, что помощник Трампа имел в виду только санкции, связанные с использованием химического оружия. На фоне публикации Bloomberg курсы евро и доллара к рублю начали корректироваться вверх. К 15:50 мск стоимость евро на Московской бирже достигла отметки 74,53 руб., курс доллара — 65,43 руб.

Основную опасность для российских рынков в любом случае представляют не «химические» санкции от администрации Трампа, а санкционный проект конгресса США (в отношении госдолга и российских госбанков), на который Белый дом повлиять не в состоянии, пояснил РБК старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, рынок давно ждал позитива по санкционной тематике, и сообщения о словах Болтона придали ему определенный импульс, но риск принятия санкций от конгресса по-прежнему велик, что может негативно сказаться на рубле.

Рубль сейчас укрепляется, несмотря на снижение нефти, поддержку ему оказывает в том числе и налоговый период. После его окончания, в начале ноября, возможно и ослабление рубля из-за снижения нефтяных котировок, добавил Суверов.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Перемитин.
Теги: доллар , рубль
Главное
Болтон заявил об отсутствии решения о новых санкциях против России Политика
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