Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в кабмин предложение о введении санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, введение санкций «сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки». Проект распоряжения о введении ограничений уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами, указано в сообщении.

Ранее ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. В Брюсселе подчеркнули, что «ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского. — РБК) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Санкции введены против ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что санкции за строительство Крымского моста направлены против жителей полуострова. Она отметила, что Запад «поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры».

«Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала Захарова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией. Строительство Крымского моста началось в 2016 году. В мае этого года было открыто автомобильное движение по мосту.​ Запуск железнодорожной ветки ожидается в 2019 году.