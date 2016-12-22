ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,85 61,97 EUR Нал. 73,61 72,68 USD Бирж. 62,41 +0,17 EUR Бирж. 73,25 +0,40 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7976,50 -181,90 IMOEX 2307,52 +0,51% RTSI 1164,86 +0,21% Brent 74,86 -0,17% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста
Лента новостей
Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов 13:59, Политика РФС признал результативную ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив» 13:57, Спорт Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 13:53, РБК и Schneider Electric НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании 13:52, Бизнес Синдром упущенных возможностей: как социальные сети разрушают самооценку 13:52, Спецпроект РБК PINK Дворкович рассказал об интересе Абрамовича к «Трансконтейнеру» 13:43, Бизнес Глава гражданской авиации Малайзии подал в отставку после доклада о MH370 13:43, Общество Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор журналистам Regnum 13:33, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 13:28, Партнерский материал Убившие отца сестры назвали себя его рабынями 13:25, Общество Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста 13:20, Политика Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска 13:20, Технологии и медиа Блокчейн-смартфон HTC Exodus будет поддерживать Litecoin 13:15, Крипто Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову 13:08, Общество Спецпосланник ООН назвал полезными прошедшие в Сочи консультации по Сирии 13:05, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:54, РБК и Sony Bravia ЗОЖ и «комфортная» еда: российские рестораторы дают прогнозы на будущее 12:50, Стиль BP увеличила прибыль от участия в «Роснефти» в 3,3 раза 12:48, Бизнес 27 часов с индикатором лунных фаз 12:44, Стиль ВС не стал отменять приговор экс-полковнику СКР за взятку по делу Шакро 12:44, Общество В Иркутске возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими полицейскими 12:39, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 12:32, РБК и Volkswagen Teramont Мать Аскольда Запашного объяснила причины госпитализации дрессировщика 12:31, Общество Запрет криптовалют и бум блокчейна: что происходит в Китае 12:31, Крипто Головин и Фалькао пропустят матч за Суперкубок Франции 12:25, Спорт Три четверти россиян назвали себя патриотами 12:23, Общество
Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста
Война санкций, 13:20
0
Киев заявил о планах ввести санкции против России из-за Крымского моста

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в кабмин предложение о введении санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, введение санкций «сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки». Проект распоряжения о введении ограничений уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами, указано в сообщении.

В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста
Политика

Ранее ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. В Брюсселе подчеркнули, что «ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского. — РБК) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Санкции введены против ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что санкции за строительство Крымского моста направлены против жителей полуострова. Она отметила, что Запад «поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры».

«Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала Захарова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией. Строительство Крымского моста началось в 2016 году. В мае этого года было открыто автомобильное движение по мосту.​ Запуск железнодорожной ветки ожидается в 2019 году.

Теги: Крымский мост , санкции , Украина
Главное
Футбольный клуб Галицкого потерял основных «продуктовых» спонсоров Бизнес
Материалы по теме
Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым Политика
В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter