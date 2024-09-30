Боррель призвал разрешить ВСУ «удары по лучникам, а не только по стрелам»

Глава дипломатии ЕС считает, что страны должны разрешить Киеву удары западным оружием по «аэропортам и пусковым площадкам» в России, но не все с этим согласны. Кремль предупреждал о «неизбежных последствиях»

Жозеп Боррель (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить Украине удары западным оружием по «аэропортам и пусковым площадкам» на территории России. Об этом он написал в своем блоге.

«Пусть Украина наносит удары по лучникам, а не только по стрелам!» — подчеркнул Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что пока не все страны согласны с этим, но добавил, что ЕС пообещал поддерживать Украину «всем, что потребуется, и столько, сколько потребуется».

В августе Боррель заявлял, что ЕС не удалось достичь единства в вопросе предоставления Киеву права на удары вглубь России западным оружием. «Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, а ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по тем местам, из которых их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно», — говорил он.

Глава европейской дипломатии также называл смешными рассуждения о том, что разрешение на удары европейским оружием по российской территории «означает войну с Москвой». По его словам, Европа не находится в состоянии войны с Россией, «смешно говорить так».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны, «ведомые» США, «зашлись в экстазе вот этом конфронтационном». Он предупредил, что это будет иметь «глубокие последствия», которые «неизбежны».

Владимир Путин говорил, что использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, «прямое участие» западных стран «существенным образом меняет саму суть конфликта». «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупреждал Путин.

На фоне обсуждения на Западе разрешения на удары вглубь России Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Среди нововведений:

расширение категории государств и военных союзов, в чьем отношении будет проводиться ядерное сдерживание;

дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;

предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства как их совместное нападение.

В Кремле заявили, что изменения можно считать определенным сигналом странам Запада о последствиях «в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».