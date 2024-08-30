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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о нежелании ЕС воевать с Россией

Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с Россией, но Украине требуется поддержка
Сюжет
Военная операция на Украине
Боррель заявил, что ЕС не воюет с Россией, а поддерживает Украину. Страны Евросоюза не смогли прийти к решению по вопросу о снятии ограничений на удары вглубь России. Москва назвала передачу дальнобойного оружия красной линией
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Разрешение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по российской территории не является признаком участия европейских стран в войне с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформального заседания министров обороны стран сообщества. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я считаю, что смешно говорить о том, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой», — сказал Боррель. По его мнению, Европа не находится в состоянии войны с Россией, «смешно говорить так». Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину.

Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС разрешить удары западным оружием по российской территории.

Почему в ЕС не смогли прийти к единому решению по ударам вглубь России
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

29 августа Боррель заявил, что главы МИД европейских государств не смогли прийти к консенсусу по вопросам снятия ограничений на такие удары. Также нерешенным остался вопрос разблокирования €6 млрд на военные поставки по линии европейского «Фонда мира». Каждое государство будет принимать решение на национальном уровне. Боррель напомнил, что «некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине».

Российские власти резко критикуют любые военные поставки с Запада для Украины, а передачу дальнобойного оружия назвали красной линией. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — заявил президент России Владимир Путин.

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Теги
Мир Ландау
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