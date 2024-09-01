Песков заявил, что Европа «зашлась в конфронтационном экстазе»

Страны Европы, руководимые США, «зашлись в конфронтационном экстазе», считает Песков. Он назвал Борреля ястребом, отметив, что тот стал играть роль министра обороны. Боррель ранее призвал страны ЕС разрешить Киеву бить по России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские страны, которыми руководят США, «зашлись в конфронтационном экстазе», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в экстазе вот этом конфронтационном. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия, они неизбежны. И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — сказал Песков.

По его мнению, западные страны «заигрываются», а глава евродипломатии Жозеп Боррель начал играть роль министра обороны Евросоюза. Песков назвал его ястребом.

Боррель 29 августа после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что многие государства объединения поддерживают атаку украинских сил Курской области, начавшуюся 6 августа. В российском Совфеде назвали его слова провокационными.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в организации нападения на Курскую область.

Вместе с тем после неформальной встречи глав МИД стран ЕС Боррель объявил, что те не пришли к единому решению о совместной отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. На собрании решили, что каждое государство будет определять позицию в этом вопросе самостоятельно. Однако Боррель призвал страны ЕС разрешить удары западным оружием по российской территории.

На следующий день, 30 августа, перед началом в Брюсселе неформального заседания министров обороны стран сообщества, Боррель заявил, что разрешение Киеву бить по российской территории не является признаком участия европейских стран в войне с Россией.

Москва резко критикует поставки оружия Украине странами Запада и считает это свидетельством их прямой вовлеченности в конфликт. Передачу дальнобойных вооружений российский МИД называл красной линией. По мнению Борреля, Европа не находится в состоянии войны с Россией.