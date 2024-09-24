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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле напомнили слова Путина о возможных ударах дальнобойным оружием

Песков: Путин уже изложил позицию России по ударам дальнобойным оружием
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Военная операция на Украине
Последствия обстрела Белгорода, сентябрь 2024 года
Последствия обстрела Белгорода, сентябрь 2024 года (Фото: Stringer / Reuters)

Позиция Москвы по возможному разрешению Украине наносить удары по российской территории оружием большой дальности не изменилась, ее изложил президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Переслушайте и перечитайте заявление президентa, которое он сделал по этому вопросу», — сказал он, подчеркнув, что в заявлении «весьма доступно изложена» российская позиция.

В Кремле напомнили слова Путина о возможных ударах дальнобойным оружием
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Путин 12 августа заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает.

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Политика
Владимир Путин

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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