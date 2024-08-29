Почему в ЕС не смогли прийти к единому решению по ударам вглубь России Об этом страны союза настойчиво просит Киев

ЕС не удалось достичь единства в вопросе предоставления Украине права на удары вглубь России западным оружием. Об этом стало известно после встречи глав МИД союза в Брюсселе. Что они готовы предложить Киеву — в материале РБК

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Что в ЕС думают по поводу ударов вглубь России

29 августа в Брюсселе прошла неформальная встреча глав МИД стран ЕС, на которой также присутствовал их украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Анонсируя переговоры, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что на фоне действий ВСУ в Курской области необходимо обсудить усиление поддержки Украины. Уже в Брюсселе он призвал отменить ограничения на использование Киевом западного оружия. «Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, а ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по тем местам, из которых их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно», — заявил Боррель журналистам.

Западные союзники Украины долгое время запрещали использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России. Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы. Летом Киев усилил призывы к союзникам разрешить использовать западное дальнобойное оружие для наступательных операций. Однако до сих пор Лондон и Вашингтон не изменили свою позицию.

В интервью Politico Кулеба уточнил, что его главная задача на этой встрече — убедить союзников в необходимости снять ограничения на использование поставляемого ими оружия полностью. «Европейский союз — это фундаментально важная составляющая коалиции в поддержку Украины, он может и должен сыграть роль в том, чтобы убедить США пойти на такое решение», — отметил украинский министр. По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон недавно призвал разрешить Украине наносить удары по России, однако позиция Вашингтона по этому вопросу пока не изменилась. «Пока мы всё ещё находимся в процессе переговоров», — заключил Кулеба.

Лондон анонсировал передачу Украине крылатых ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow максимальной дальностью 250 км в мае 2023 года. Тогдашний премьер-министр Риши Сунак в интервью The Times отметил: «Как будут действовать украинские вооруженные силы — это их дело». О том, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании Storm Shadow, заявил в июле и новый глава британского правительства Кир Стармер. Париж передает Киеву ракеты SCALP дальностью 250 км с лета 2023 года. В июне президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не разрешает использовать свое оружие «для нападения на мирное население, для удара по той или иной точке России», но разрешает — «для нейтрализации точек, откуда идет нападение». Передачу Украине ракет ATACMS класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км в США анонсировали весной 2024 года. Вашингтон оставил в силе запрет на их применение по объектам на территории России. Россия осуждает передачу западного оружия Украине. По словам Владимира Путина, удары Украины по российской территории «близки к агрессии». Российские лидер предупреждал, что в ответ на снятие ограничений со стороны западных стран Москва может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.

Первоначально планировалось, что главы МИД ЕС соберутся на неформальную встречу в Будапеште, поскольку Венгрия в настоящий момент председательствует в Евросовете. Однако из-за поездки Орбана в Москву некоторые страны блока решили отказаться от дискуссии в венгеркой столице.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, несмотря на давление Борреля, ряд его коллег заявили на встрече в Брюсселе, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь России. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни сообщил журналистам, что Рим не менял свою позицию по этому вопросу. «Мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — подчеркнул он.

Накануне переговоров Сийярто написал в своем аккаунте, что Будапешт выступает против эскалации российско-украинского конфликта, и потому он будет отстаивать миротворческую линию, начатую премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Боррель на итоговой пресс-конференции извинился перед журналистами за ее задержку, отметив, что это была одна из самых интенсивных встреч глав МИД ЕС за последние пять лет. Он сообщил, что единого решения по снятию ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России не достигнуто, и каждая страна-член будет принимать его отдельно на национальном уровне. Он также отметил, что многие страны блока выразили поддержку украинской операции в Курской области, которая, по его словам, «нанесла удар» по нарративу Владимира Путина. «Сейчас Украина перенимает инициативу. Кто бы мог это представить в феврале 2022-го?» — заметил Боррель.

29 августа также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать переданные ей F-16 над территорией России. Об отсутствии соответствующих ограничений сообщил командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм в интервью NOS. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс уточнил, что удары не должны быть направлены на российские гражданские объекты. «Законы войны гласят, что если Украина подвергается нападению со стороны России, Украина может атаковать военные цели. Для F-16 это будет означать, что если, например, ракета выпущена из России, ее можно перехватить над Россией с помощью F-16», — пояснил глава военного ведомства.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом применении американских F-16 украинскими вооруженными силами при отражении российских ударов. Киев получил первые истребители этой модели в июле (по данным The Times — шесть штук). Всего западные союзники (включая Бельгию, Данию и Нидерланды) пообещали предоставить Украине 79 F-16; в этом году Киев рассчитывает получить 20 из них.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял еще в мае, что Киев сможет использовать датские F-16 для ударов по военным целям в России. На запрос РБК, обсуждал ли Копенгаген с Киевом использование F-16 для ударов вглубь России, в ведомстве сообщили, что дополнительных комментариев на эту тему в настоящий момент нет. Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо, в свою очередь, говорил, что Украина не сможет использовать переданные ей истребители «за пределами страны».

Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя США сообщила 29 августа о крушении первого F-16. По информации издания, причиной, скорее всего, стала ошибка пилота. Вечером Генштаб ВСУ подтвердил потерю истребителя и гибель украинского пилота.

С чем ЕС пообещал помочь Киеву

Еще одной темой обсуждений в Брюсселе стала противовоздушная оборона Украины. Боррель заявил о необходимости выделить Киеву новые системы ПВО, в то же время признав, что передать их без задержек будет непросто. Кулеба также рассказал о срыве сроков поставок систем Patriot. «Некоторые системы еще не доставлены, поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец поставить их», — добавил глава украинского МИД. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Киев не получил от стран НАТО по меньшей мере пять обещанных систем большой дальности.

Усилить противовоздушную оборону Украины еще в апреле предложила Германия, выступив автором «Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне» (IAAD). Берлин призвал сформировать коалицию для поставок Киеву систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных самоходных установок Gepard. К IAAD подключились не менее двенадцати стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Испания, Дания и Нидерланды.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время консультаций с коллегами в Брюсселе отметила, что ЕС должен создать «новый защитный щит для Украины», поскольку Россия, по ее словам, участила удары по инфраструктурам тепло- и водоснабжения, готовясь к «холодной войне».

Боррель также сообщил, что ЕС приступил к финансированию военных поставок Украине с помощью доходов от замороженных российских активов. По его словам, таким образом было выделено уже €1,4 млрд, которые пойдут напрямую украинским производителям вооружения, а также странам ЕС, «которые с помощью этих средств будут предоставлять больше оружия Украине».

Еврокомиссия объявила о выделении Киеву €1,5 млрд помощи за счет замороженных российских активов в конце июля. 90% средств, направляемых через Европейский фонд мира, пойдет на закупку «приоритетного военного оборудования» (средств ПВО и артиллерийских боеприпасов), 10% — на долгосрочную программу восстановления Украины. Европейский фонд мира (European Peace Facility) был создан в 2021 году с целью предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военной операции на Украине средства фонда не использовались для закупок оружия — их предоставляли странам-партнерам и направляли на поддержку миротворческих миссий. В 2023 году Жозеп Боррель предложил создать внутри фонда отдельный механизм, позволяющий использовать его средства непосредственно для военной поддержки Украины. Страны ЕС, поставлявшие Киеву оружие, могут получить из фонда компенсацию.

ЕС также готовится изменить свой подход к тренировке украинских военных. Накануне встречи глав МИД Служба внешних связей ЕС (ЕСВС) подготовила 34-страничный доклад о будущем Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM). В документе, впервые опубликованном немецким изданием Welt, говорится о возможности обучения украинских солдат европейскими инструкторами на территории Украины, если будут соблюдены необходимые политические и оперативные условия. «Весьма вероятно, что военное присутствие ЕС на территории Украины будет воспринято Россией как провокация», — подчеркивают авторы, по мнению которых ЕС не сможет защитить инструкторов, отправленных на Украину.

До сих пор обучение украинских военных проходило в основном в Польше и Германии. К концу лета ЕС подготовил около 60 тыс. украинцев. ЕСВС рекомендует продлить мандат EUMAM на два года, до 15 ноября 2026 года, и изучить возможность проведения «учений ближе к границам Украины». Этот вопрос, по информации Politico, будет обсуждаться на встрече министров обороны стран ЕС, запланированной на 30 августа.