Министр обороны Британии не стал отвечать на вопрос об ударах вглубь России

Министр обороны Британии не ответил на вопрос об ударах вглубь России

Британский министр обороны Джон Хили не стал отвечать на вопрос журналиста о снятии ограничений для ВСУ на удары западным оружием вглубь России.

На совместной пресс-конференции с главами Минобороны США и Австралии министра спросили, готова ли Великобритания разрешить Украине атаковать российские территории дальнобойными ракетами Storm Shadow без согласия американской стороны. Журналист также попросил Хили поделиться подробностями обсуждения этого вопроса с министром обороны США Ллойдом Остином.

Глава британского Минобороны не стал прямо отвечать на вопрос и лишь отметил, что основное внимание в разговоре с Остином было направлено на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам источников AP, британский премьер добивался от американского лидера одобрения, чтобы разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России (оно нужно, поскольку эти ракеты производятся в США). В американском Госдепе позднее заявили, что никаких объявлений об изменении позиции по ударам вглубь России у ведомства нет.

Правительство Британии неоднократно заявляло, что должно получить одобрение США и Франции прежде чем разрешить ВСУ использовать Stom Shadow для поражения целей в глубине России. The Times отмечала, что ракеты можно применять без одобрения или помощи американской стороны, однако «российские средства радиоэлектронной борьбы сделали бесполезным GPS», данные которого использует Storm Shadow. Поэтому для применения ракет нужны навигационные данные США.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине в мае 2023 года.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.