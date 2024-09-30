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Операция Израиля в Ливане ,  
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Иран отказался отправлять войска в Ливан на помощь «Хезболле»

МИД Ирана: страна не будет отправлять войска в Ливан на помощь «Хезболле»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Иран не будет направлять в Ливан свои силы, поскольку считает, что страна сама способна защитить себя от потенциальной агрессии, сказал представитель МИДа
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Иран не намерен отправлять свои войска в Ливан для помощи «Хезболле» в возможном конфликте с Израилем. Об этом заявил представитель иранского МИДа Насер Канани в рамках пресс-конференции.

«Мы считаем, что страны региона имеют возможность защитить себя от агрессии режима и нет необходимости отправлять иранские добровольческие силы», — сказал он.

Ливан, по словам Канани, доказал, что способен себя защитить. Кроме того, в адрес Ирана не поступало просьб об оказании такой помощи, уточнил он.

«Хезболла»: что это за группировка, ее цели, отношения с Израилем
База знаний
Фото:Courtney Kealy / Getty Images

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее призвал не «оставлять в одиночестве» «Хезболлу» после атак Израиля и гибели ее лидера Хасана Насраллы. Он призвал арабские и исламские страны «не стоять в стороне» и наблюдать за действиями Израиля, поскольку это ставит под угрозу безопасность в регионе.

С призывом в адрес всех мусульман мира поддержать «Хезболлу», в том числе дополнительными ресурсами, также выступал духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. Он пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о содеянном.

Однако месть за смерть Насраллы не является первоочередной задачей Ирана, сообщили The New York Times два члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По их словам, в первую очередь необходимо выбрать преемника Насраллы, а также создать командную структуру и безопасную сеть связи. Иран, по словам источников, собирался направить в Бейрут через Сирию высокопоставленного командира элитных сил спецназначения «Аль-Кудс» КСИР, чтобы помочь руководить восстановлением «Хезболлы».

Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Новым лидером группировки стал его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Ливан Хезболла Израиль
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