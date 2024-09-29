Le Parisien узнала о «кроте» из Ирана в операции по ликвидации Насраллы

О скором прибытии в штаб-квартиру «Хезболлы» ее лидера Хасана Насраллы израильской стороне сообщил иранский «крот». Когда Насралла и другие командиры группировки прибыли на место, ожидавшие это ВВС Израиля нанесли удар

Разрушения вблизи места авиаудара, в результате которого погиб Хасан Насралла в южном пригороде Бейрута (Фото: Ahmad Al-Kerdi / Reuters)

Иранский «крот» сообщил израильской стороне о скором прибытии в штаб-квартиру в пригороде Бейрута лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, который был убит в результате авиаудара ЦАХАЛ. Об информаторе газете Le Parisien рассказал источник в ливанских службах безопасности.

Издание пишет, что Насралла находился на похоронах командира подразделения беспилотников «Хезболлы» Мохаммеда Хусейна Сроура в другом районе Бейрута. На этот момент израильские F-35 уже ожидали прибытия лидера группировки в штаб-квартиру, расположенную в подземном бункере. Туда он отправился на автомобиле одного из командиров подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

Помимо Насраллы в совещании в штаб-квартире участвовали еще 12 командиров. Израильские военные ждали, чтобы все они оказались в помещении, прежде чем нанести удар. По данным Le Parisien, было сброшено шесть бомб каждая весом по две тонны. После взрыва, который был слышен в центре Бейрута, осталась воронка глубиной 30 м, штаб-квартира разрушена.

«Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года», — сказал источник газеты.

64-летний Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года, погиб вечером 27 сентября. По данным источников Reuters, его тело найдено, на трупе нет ран, предполагается, что он умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны.

«Хезболла» после гибели своего руководителя заверила, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

Вместе с Насраллой погиб генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. Тегеран пообещал, что Израиль понесет ответственность за гибель и лидера «Хезболлы», и иранского генерала. «По милости и силе Бога, Ливан заставит преступного, злобного врага пожалеть о своих действиях», — заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным Reuters, Хаменеи после гибели Насраллы был перевезен в безопасное место.