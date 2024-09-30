«Хезболла» опровергла информацию о назначении нового генсека группировки

Рабочие устанавливают большой баннер с изображением Хасана Насраллы (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Информация о назначении нового лидера ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» не соответствует действительности, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

«Мы хотим прояснить, что циркулирующие в некоторых медиа новости об организационных процедурах в руководстве «Хезболлы» после мученической смерти генерального секретаря не являются действительными», — говорится в заявлении.

В группировке добавили, что руководство организации продолжает работу в этом направлении.

Вечером 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный бомбовый удар по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью операции был генсек организации Насралла Хасан. На следующий день группировка подтвердила его гибель, погибли также несколько высших руководителей организации.

29 сентября El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что новым генсеком «Хезболлы» избрали Хашема Сафи ад-Дина. Он приходится убитому лидеру группировки двоюродным братом.

Армия обороны Израиля начала в Ливане «упреждающую наступательную операцию» 23 сентября. Ее целью назвали инфраструктуру «Хезболлы».