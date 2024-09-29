ЦАХАЛ объяснила ликвидацию Насраллы «огромным арсеналом оружия»

Лидер ливанской группировки «Хезболла» создавал «огромный арсенал оружия» с единственной целью — «начать войну с Израилем», заявил представитель израильской армии Питер Лернер

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу, поскольку тот создавал «огромный арсенал оружия» с единственной целью — «начать войну с Израилем», заявил представитель израильской армии Питер Лернер CNN.

По его словам, речь идет о 200 тыс. ракет и беспилотников. Основной целью операции израильских военных против «Хезболлы» Лернер назвал «восстановление безопасности» на севере Израиля.

Как пишет Politico, за неделю ударов израильские военные уничтожили около половины «огромного арсенала ракет» «Хезболлы».

ЦАХАЛ заявила, что Насралла был убит во время удара по Бейруту. Позже «Хезболла» подтвердила смерть своего руководителя. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил трехдневный траур — с 30 сентября по 2 октября.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху назвал Насраллу «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана» (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). «Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном», — убежден Нетаньяху.

Он заявил, что лично отдал приказ убить лидера «Хезболлы», назвав его ликвидацию «необходимым условием» для достижения поставленных Израилем целей.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях.