Баку сообщил об аресте сдавшегося экс-главы МИД Нагорного Карабаха

Экс-главе МИД Нагорного Карабаха Бабаяну предъявили обвинения по возбужденным делам, его отправили в СИЗО. Бабаян накануне заявил, что сдастся Баку. Также арестован бывший министр обороны НКР Мнацаканян

Давид Бабаян (Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh)