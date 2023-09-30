Баку сообщил об аресте сдавшегося экс-главы МИД Нагорного Карабаха

Экс-главе МИД Нагорного Карабаха Бабаяну предъявили обвинения по возбужденным делам, его отправили в СИЗО. Бабаян накануне заявил, что сдастся Баку. Также арестован бывший министр обороны НКР Мнацаканян

Давид Бабаян (Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh)

Бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), советник президента Давид Бабаян задержан азербайджанскими властями, ему предъявили обвинения по возбужденным Баку делам и отправили в СИЗО, сообщает Генпрокуратура Азербайджана в телеграм-канале.

Его обвиняют в ряде преступлений, среди которых:

планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны;

набор наемников, их обучение, финансирование и иное материальное обеспечение, а также использование их в военном конфликте и военных операциях;

нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта;

бездействие или преступное командование во время вооруженного конфликта;

организация разжигания национальной вражды.

Бабаян 28 сентября сообщил, что собирается сдаться азербайджанским властям. «Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — заявил он, добавив, что его неявка или, «хуже того, побег» нанесет серьезнейший ущерб народу Нагорного Карабаха.

Кроме Бабаяна, при попытке пересечь границу с Арменией на Лачинском пункте пропуска был задержан бывший министр обороны НКР (2015-2018 годы) Левон Мнацаканян. Его обвиняют по статье 113 УК Азербайджана. По версии Баку, он в мае 2002 года взял в плен международного гуманитарного правозащитника Ильхама Мамедова и других азербайджанцев. Мамедов был в плену до ноября того же года и подвергся многочисленным пыткам, утверждает азербайджанская Генпрокуратура.

Мнацаканяна также отправили под арест. И он, и Бабаян находились до этого в международном розыске из-за вменяемых им преступлений. О том, что Мнацаканяна задержали, стало известно накануне.

«К ответственности привлечены лица, совершившие преступления против мира и человечности. <...> В настоящее время по уголовным делам продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Спустя сутки после объявления Азербайджаном «антитеррористической» операции в Карабахе Баку и власти непризнанной республики достигли соглашения о прекращении огня. Оно предусматривает вывод армянских военных (власти Армении отрицали присутствие войск в Карабахе), расформирование и разоружение армии республики, а также вывод военной техники.

Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писало, что Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению потребовал выдать бывших руководителей непризнанной республики, государственных и военных деятелей.

Представители Баку и армян Карабаха провели три встречи, на первой был представлен план реинтеграции населения региона. 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Бабаян говорил, что более 120 тыс. человек, живших в республике, уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год это 99,74% от проживавших в НКР этнических армян. К утру 30 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уехали более 100 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

Нескольких представителей руководства НКР задержали на границе с Арменией, в частности — бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна. Армения обратилась в связи с этим в ЕСПЧ.