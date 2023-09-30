Депутат парламента Армении назвала условие отключения российских каналов

Ереван, Армения (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Армении долгое время обсуждают возможность отключения российских телеканалов, однако этот путь «не станет большим спасением» из-за наличия интернета. Об этом заявила депутат от провластной партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян в эфире Factor.am, трансляция шла на YouTube.

«Я думаю, что будут предприняты какие-то шаги, потому что когда что-то угрожает безопасности государства, то это следует сделать вне зависимости от того, принесут они пользу или нет», — добавила Бадалян (цитата по NewsArmenia).

Около недели назад с критикой в отношении российских телеканалов выступил глава аппарата премьера Араик Арутюнян, посчитав, что те ведут «гибридную войну, направленную против государственности Армении. Он отметил, что наибольшие претензии Еревана направлены к сотрудникам российских СМИ армянского происхождения, среди которых он перечислил Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Арама Габрелянова и других.

В качестве примера он привел сообщения о том, что ворвавшиеся в здание правительства Армении протестующие наткнулись там на американских десантников. «Это абсолютная дезинформация. Ни один демонстрант в тот день не ворвался в здание правительства, тем более там не было американских десантников», — подчеркнул он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной организацией).

Протесты в Ереване прошли 19–20 сентября, часть демонстрантов попыталась попасть в здание кабмина, но их не пустили силовики. Протестующие были недовольны реакцией премьера Никола Пашиняна на удары азербайджанской армии по позициям сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики, властям которой пришлось согласиться на требования Баку.

Премьер подчеркивал, что армия Армении не принимает участия в боях. «Одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия», — считает Пашинян. Он неоднократно критиковал российских миротворцев, а после боев в НКР заявил, что некоторые партнеры Армении «прилагают все больше усилий для демонстрации ее уязвимости в сфере безопасности».

МИД России отвергает претензии Пашиняна к миротворцам и считает, что Ереван стремится обрушить связи с Россией и делает страну «заложником геополитических игр Запада». Такую позицию ведомство называет большой ошибкой.