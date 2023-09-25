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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД отверг обвинения в адрес России в организации протестов в Армении

МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Россия не занимается организацией «цветных революций», в отличие от Запада, который «изрядно поднаторел» в этом. Так МИД прокомментировал обвинения в адрес Москвы в организации протестов в Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: офис премьер-министра Армении / Reuters)

Утверждения о том, что протесты в Армении инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью, заявил российский МИД.

«Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается — в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации «цветных революций», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что руководство Армении совершает огромную ошибку, стараясь обрушить связи с Россией и делая страну «заложником геополитических игр Запада».

«Послание премьер-министра Армении Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения», — подчеркнули ведомство. В МИД объяснили это попыткой армянского руководства снять с себя ответственность за «провалы во внутренней и внешней политике», переложив вину на Москву.

Пашинян по сути признал, что Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы, оправдывая это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, считают в министерстве. Вместо соблюдения договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении по будущему Нагорного Карабаха армянский премьер поддался увещеваниям Запада, отметил МИД.

«Такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах», — объяснил Песков.

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Ранее, 24 сентября Пашинян, обращаясь к гражданам страны, предложил им выбрать между независимостью и «покорной задворкой». Он отметил, что события в Нагорном Карабахе показали неэффективность систем безопасности, в которых участвует Армения.

Азербайджан 19 сентября провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, потребовав расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своей армии в регионе.

В тот же день в Ереване начались протесты. Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Премьер-министр предупредил активистов о жестких мерах и заявил, что в Ереване пытаются организовать беспорядки.

Власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня, а также на расформирование и разоружение своих сил. Договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. Ереван не участвовал в формировании соглашения, говорил Пашинян.

Он отметил, что некоторые партнеры Армении «прилагают все больше усилий для демонстрации ее уязвимости в сфере безопасности». Пашинян заявил, что Ереван намерен укреплять свою государственность и безопасность и рассматривает ратификацию Римского статута. По его словам, это решение не направлено против Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или России.

Армения начала ратификацию основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), Римского статута. Пашинян называл целью этого шага расследование события на границе с Азербайджаном. «В контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение», — добавил он.

В российском МИДе расценили это как недружественный шаг. Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Москве решение МУС назвали юридически ничтожным.

За несколько дней до этого Пашинян раскритиковал российских миротворцев, отметив, что они могли пресечь действия Баку в Нагорном Карабахе еще до их начала. Россия никогда не согласится с упреками в адрес своих миротворцев в Нагорном Карабахе, ответили тогда в Кремле.

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Виктория Громова Виктория Громова
МИД Россия Армения Никол Пашинян
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