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Политика ,  
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МИД России предупредил Армению о последствиях ратификации статута МУС

МИД России предупредил Армению о негативных последствиях ратификации статута МУС
Москва рассмотрела предложение Еревана по ратификации Римского статута и выдвинула свой компромиссный вариант, но «он не был учтен». Принятие документа будет иметь негативные последствия для отношений двух стран, предупредил МИД
Здание МУС
Здание МУС (Фото: icc-cpi.int)

Ратификация Арменией Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС) — будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Россией, заявили в МИД страны, передает ТАСС.

В Ереване 28 сентября сообщили, что предложили Москве заключить двухстороннее соглашение, чтобы «опасения России развеялись».

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута. <...> Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута», — сообщило ведомство.

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Те страны, что признают ее, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.

Когда в начале сентября проект документа о ратификации Римского статута поступил в армянский парламент, Москва запросила у Еревана разъяснения на этот счет. Через несколько дней посол республики Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, ему передали ноту протеста на фоне «недружественных» действий Армении.

Премьер-министр республики Никол Пашинян говорил, что решение о ратификации «совершенно не связано с армяно-российскими отношениями», оно касается конфликта с Азербайджаном. Он также отмечал, что процесс ратификации начался в минувшем декабре — до решения МУС по Путину. Пашинян обещал, что Ереван полностью ратифицирует статут.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Армении «есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей» — например, США. Однако министр напомнил, что в «новейшей истории» тех, кого Вашингтон брал «под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира», ждала «незавидная» судьба.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армения МУС МИД
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