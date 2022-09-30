Путин заявил, что Запад «искал и ищет новый шанс развалить Россию»

По словам Путина, Западу «не дает покоя», что есть такая «великая огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке»

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Западные страны продолжают искать новый шанс развалить Россию, «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание», заявил президент Владимир Путин.

По его словам, в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась.

«Поэтому Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали. Раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание», — заявил президент.

Западным странам, отметил он, «просто не дает покоя», что существует такая «великая огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке».

При этом весь однополярный миропорядок, построенный Западом, «антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь», заявил Путин.

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Накануне Путин заявил, что идет процесс «формирования более справедливого мироустройства». «Однополярная гегемония неумолимо рушится — это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все вытекающее из этого мы видим», — сказал президент.