Кремль поддержал критику главы Дагестана за ошибки мобилизации
Кремль поддерживает жесткий тон главы Дагестана Сергея Меликова, который раскритиковал подчиненных за нарушения во время частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
На вопрос, поддерживают ли в Кремле тон общения Меликова, Песков сказал: «Поддерживаем».
Накануне телеграм-канал Mash распространил видео с главой Дагестана Сергеем Меликовым, которое было сделано во время заседания Совбеза республики.
На этом видео Меликов демонстрирует присутствующим с телефона видео, снятое в Дербенте, на котором запечатлена машина с громкоговорителями, зазывающими мужчин в военкомат. После этого глава Дагестана говорит: «Вы мне скажите, что это за идиоты? «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу?» Видео, о котором говорит Меликов, ранее разошлось в социальных сетях.
Публично глава республики называл это решение «несусветной глупостью», а также извинился перед жителями республики и пообещал разобраться в происходящем.
После критики со стороны главы Дагестана за распространение некорректной информации через громкоговорители извинился также военный комиссар Дербента Фарид Мусаев. Он призвал жителей сохранить спокойствие.
Объявляя о частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин говорил, что мобилизованы будут «только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Позднее, комментируя ход мобилизации, президент отметил, что к тому, как организованы мероприятия, «возникает много вопросов». «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул президент.