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На улицах Дербента появилась машина, приглашающая мужчин в военкомат

Власти Дербента направили на улицу машину, которая приглашает мужчин явиться в военкомат
По городу ездил автомобиль местного управления ГО и ЧС с громкоговорителем, из которого раздавались призывы к мужчинам явиться в военкомат. Власти объяснили, что многим гражданам вручить повестку по месту регистрации не удается

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В дагестанском городе Дербенте автомобиль местного управления ГО и ЧС ездил по городу и приглашал мужчин в военкомат, сообщил РБК руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.

Он заверил, что это не означает мобилизацию всех мужчин: мера связана с тем, что некоторых военнообязанных, которым необходимо передать повестку, сложно найти по месту регистрации. «Это дополнительная мера информирования и дополнительный способ оповестить именно тех, кому необходимо вручить повестки. Будут мобилизоваться именно мужчины, подходящие по критериям. Побеседовали — если человек, например, не служил, он не подлежит мобилизации», — объяснил Раджабов.

Видеозаписи, на которых виден этот автомобиль, опубликовало несколько телеграм-каналов, в том числе Avtozak Live. Голос из громкоговорителя оповещает людей о необходимости «гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента» с паспортом и военным билетом.

Раджабов добавил, что, «возможно, формулировка не совсем корректная». Поэтому сейчас оповещение отменено: власти будут менять текст сообщения.

В Архангельской области изменили сроки призыва по частичной мобилизации
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, Минобороны планирует призвать 300 тыс. человек. Призыву подлежат только отслужившие граждане с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью, подчеркивал министр Сергей Шойгу.

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Глава Дагестана Сергей Меликов 25 сентября заявил, что в начале мобилизации в республике на службу призывали не подлежащих призыву граждан, так как некоторые из них несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах. В регионе прошли митинги несогласных с частичной мобилизацией. Меликов потребовал немедленно исправить ошибки.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дербент Дагестан МЧС частичная мобилизация
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