На улицах Дербента появилась машина, приглашающая мужчин в военкомат

Власти Дербента направили на улицу машину, которая приглашает мужчин явиться в военкомат

По городу ездил автомобиль местного управления ГО и ЧС с громкоговорителем, из которого раздавались призывы к мужчинам явиться в военкомат. Власти объяснили, что многим гражданам вручить повестку по месту регистрации не удается

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В дагестанском городе Дербенте автомобиль местного управления ГО и ЧС ездил по городу и приглашал мужчин в военкомат, сообщил РБК руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.

Он заверил, что это не означает мобилизацию всех мужчин: мера связана с тем, что некоторых военнообязанных, которым необходимо передать повестку, сложно найти по месту регистрации. «Это дополнительная мера информирования и дополнительный способ оповестить именно тех, кому необходимо вручить повестки. Будут мобилизоваться именно мужчины, подходящие по критериям. Побеседовали — если человек, например, не служил, он не подлежит мобилизации», — объяснил Раджабов.

Видеозаписи, на которых виден этот автомобиль, опубликовало несколько телеграм-каналов, в том числе Avtozak Live. Голос из громкоговорителя оповещает людей о необходимости «гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента» с паспортом и военным билетом.

Раджабов добавил, что, «возможно, формулировка не совсем корректная». Поэтому сейчас оповещение отменено: власти будут менять текст сообщения.

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