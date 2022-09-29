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Военком Дербента извинился за громкоговорители на автомобилях

После критики от главы Дагестана военный комиссар Дербента извинился за автомобиль с громкоговорителем, призывавшим всех мужчин города явиться в военкомат

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Глава военного комиссариата Дербента Фарид Мусаев извинился за громкоговорители на автомобилях, из которых доносились призывы ко всем мужчинам явиться в военкомат.

«Приношу извинение за некорректную информацию, которая распространялась сегодня через громкоговорители», — сказал он. Он попросил жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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Ранее в сетях появилось видео, на котором в Дербенте автомобиль местного управления ГО и ЧС ездит по городу и приглашает мужчин в военкомат. Руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов заверил, что это не означает мобилизацию всех мужчин: мера связана с тем, что некоторых военнообязанных, которым необходимо передать повестку, сложно найти по месту регистрации.

Инициативу местных властей раскритиковал глава Дагестана Сергей Меликов. На совещании Совбеза республики он показал видеозапись и обратился к присутствующим со следующим вопросом: «Вы мне скажите, что это за идиоты? «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что, дебилы?»

Меликов заявил, что это «распространение фейковой информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность».

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Дагестан Сергей Меликов военный комиссариат мобилизация Дербент
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