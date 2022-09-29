Меликов счел глупой идею запустить по Дербенту зовущую в военкомат машину

Сергей Меликов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение запустить по улицам Дербента автомобиль с громкоговорителями, призывающими явиться в военкомат, — это «несусветная глупость», написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость!» — заявил глава региона.

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