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Меликов словами «вы что, дебилы?» оценил зовущий в военкомат автомобиль

Глава Дагестана вновь раскритиковал идею отправить по улицам Дербента автомобиль с громкоговорителями для призыва мужчин в военкомат. Меликов задался вопросом, кто уполномочил военкомат пускать такую машину по городу

Video

Mash распространил видео с главой Дагестана Сергеем Меликовым, которое, по данным телеграм-канала, сделано во время заседания Совбеза республики.

На нем Меликов показывает на телефоне видео с машиной с громкоговорителями, зазывающей мужчин в военкомат в Дербенте. После этого глава Дагестана говорит: «Вы мне скажите, что это за идиоты? «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу?».

На улицах Дербента появилась машина, приглашающая мужчин в военкомат
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Он назвал подобные действия распространением фейковой информации.

Ранее в сетях появилось видео, на котором в Дербенте автомобиль местного управления ГО и ЧС ездит по городу и приглашает мужчин в военкомат. Руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов заверил, что это не означает мобилизацию всех мужчин: мера связана с тем, что некоторых военнообязанных, которым необходимо передать повестку, сложно найти по месту регистрации.

Меликов назвал такое решение «несусветной глупостью», извинился перед жителями и пообещал разобраться в ситуации.

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