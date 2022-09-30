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Меликов ответил на просьбу об отсрочке для жителей Дагестана

Глава Дагестана Меликов объяснил призыв неопытных бойцов «непрофессионализмом на местах»
Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова накануне заявила, что сейчас из республики «в бой» отправляют неподготовленных молодых людей. Меликов пообещал, что всех призванных «по безответственности» вернут домой
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мобилизации должны подлежать только те, кто «готов защищать Родину», заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на просьбу советника муфтия Айны Гамзатовой об отсрочке для жителей республики.

Гамзатова в четверг попросила президента Владимира Путина предоставить отсрочку от мобилизации жителям Дагестана, так как «из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более 3 тыс. дагестанцев, среди которых немало героев». По ее словам, сейчас «в бой из республики едет абсолютно не подготовленная молодежь», а профессионально подготовить призывников могут только за шесть месяцев. Для этого Гамзатова просила рекомендовать опытных инструкторов. «Со своей стороны, всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под вашим руководством», — пообещала она.

Меликов заявил, что Гамзатова своей просьбой показала «истинную любовь к Дагестану». Он заверил, что призывать в республике будут только тех, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, знает технику ведения боя и умеет обращаться с оружием. Всех, кого призвали «по чьей-то глупости и безответственности», отправят домой, пообещал глава региона.

Советник муфтия попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Ваши переживания как матери, как женщины, которая вносит огромный вклад в воспитание нашей молодежи, понятны и вызывают уважение, — обратился Меликов к Гамзатовой. — Уверен, многие ваши тревоги были вызваны непрофессиональной работой некоторых людей на местах».

В России с 21 сентября идет частичная мобилизация, в рамках которой Минобороны планирует призвать 300 тыс. человек. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркивал, что это должны быть граждане, отслужившие в армии и с боевым опытом.

В Махачкале и Хасавюрте после объявления мобилизации прошли акции протеста. Меликов заявил, что они были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ через центры в Польше, Грузии, Турции и на самой Украине. Тем не менее глава Дагестана призвал чиновников исправить ошибки, если на службу были призваны те, кто не соответствует критериям Минобороны.

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