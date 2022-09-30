Меликов ответил на просьбу об отсрочке для жителей Дагестана
Мобилизации должны подлежать только те, кто «готов защищать Родину», заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на просьбу советника муфтия Айны Гамзатовой об отсрочке для жителей республики.
Гамзатова в четверг попросила президента Владимира Путина предоставить отсрочку от мобилизации жителям Дагестана, так как «из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более 3 тыс. дагестанцев, среди которых немало героев». По ее словам, сейчас «в бой из республики едет абсолютно не подготовленная молодежь», а профессионально подготовить призывников могут только за шесть месяцев. Для этого Гамзатова просила рекомендовать опытных инструкторов. «Со своей стороны, всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под вашим руководством», — пообещала она.
Меликов заявил, что Гамзатова своей просьбой показала «истинную любовь к Дагестану». Он заверил, что призывать в республике будут только тех, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, знает технику ведения боя и умеет обращаться с оружием. Всех, кого призвали «по чьей-то глупости и безответственности», отправят домой, пообещал глава региона.
«Ваши переживания как матери, как женщины, которая вносит огромный вклад в воспитание нашей молодежи, понятны и вызывают уважение, — обратился Меликов к Гамзатовой. — Уверен, многие ваши тревоги были вызваны непрофессиональной работой некоторых людей на местах».
В России с 21 сентября идет частичная мобилизация, в рамках которой Минобороны планирует призвать 300 тыс. человек. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркивал, что это должны быть граждане, отслужившие в армии и с боевым опытом.
В Махачкале и Хасавюрте после объявления мобилизации прошли акции протеста. Меликов заявил, что они были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ через центры в Польше, Грузии, Турции и на самой Украине. Тем не менее глава Дагестана призвал чиновников исправить ошибки, если на службу были призваны те, кто не соответствует критериям Минобороны.