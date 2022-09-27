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Предложивший не считать Россию правопреемницей СССР судья уволился из КС

Константин Арановский
Константин Арановский (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Конституционный суд принял отставку судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда.

«Конституционный суд рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его», — сказано в сообщении.

27 сентября Арановский стал судьей Конституционного суда в отставке.

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Политика
Константин Арановский

В феврале 2020 года Арановский предложил не считать Россию правоприемницей СССР. Так он прокомментировал решение КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», — написал Арановский.

Тогда же он отметил, что Россия не должна замещать собой «государство павшего социализма», поскольку советская власть несет вину за разного рода непростительные злодеяния, «начиная со свержения законной власти Учредительного собрания». «Не быть ей правопредшественницей правовой демократии», — добавил судья.

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