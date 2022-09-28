Володин назвал дату внепланового заседания Госдумы

Спикер Госдумы предложил депутатам внести корректировки в график работы и остаться на следующей неделе в Москве. По его словам, это нужно для принятия решений по референдумам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Олег Яковлев / РБК

В расписание работы Государственной думы необходимо внести изменения, чтобы в понедельник, 3 октября, провести заседание Совета Думы, заседания комитетов и пленарное заседание.

Корректировки нужны, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе. «До конца недели необходимо работать в Москве», — объявил спикер.

«Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов», — сказал Володин на заседании Думы.

«Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно», — добавил он.

Референдумы в ДНР, ЛНР и территориях Херсонской, Запорожской областей, находящихся под контролем временных администраций, прошли 23–27 сентября 2022 года.

Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник уже сообщили, что выехали с итоговыми протоколами в Москву, чтобы оформить документы о вхождении в состав России. Как пояснил Пушилин, юридические процедуры пройдут в Госдуме, Совете Федерации, а затем ДНР официально станет частью России.

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Утром 28 сентября республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей подвели итоги референдумов:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России

Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%.

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.



«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин в обращении к россиянам.