Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных

Ильхам Алиев заявил, что Баку не оставит без ответа действия Еревана

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с обострившимся военным конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе, сообщает oxu.az.

По его словам, утром 27 сентября Армения подвергла обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных Азербайджана.

«Их кровь не останется неотомщенной», — заверил Алиев. Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская армия наносит удары по позициям противника и ей уже удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.

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