Политика , 27 сен, 11:23
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Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных
Ильхам Алиев заявил, что Баку не оставит без ответа действия Еревана
Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с обострившимся военным конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе, сообщает oxu.az.
По его словам, утром 27 сентября Армения подвергла обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных Азербайджана.
«Их кровь не останется неотомщенной», — заверил Алиев. Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская армия наносит удары по позициям противника и ей уже удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.
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