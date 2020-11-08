Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Путин сообщил Эрдогану о серии телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана, в ходе которых главы государств обсудили варианты скорейшего прекращения боевых действий и начала мирных переговоров.

«Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — добавили в Кремле.