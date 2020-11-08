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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Путин сообщил Эрдогану о серии телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана, в ходе которых главы государств обсудили варианты скорейшего прекращения боевых действий и начала мирных переговоров.

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«Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — добавили в Кремле.

Предыдущий разговор Путина и Эрдогана о конфликте в Нагорном Карабахе состоялся 27 октября. Тогда в пресс-службе Кремля уточнили, что инициатором переговоров была турецкая сторона.

Бои между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Тогда страны обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. После этого государства трижды пытались установить перемирие, но все соглашения были сорваны.

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Уже на следующий день после начала боевых действий Эрдоган открыто выступил в поддержку азербайджанской стороны и заявил, что Ереван должен оставить «оккупированные» территории. Позднее он обвинил Россию, Францию и США в поставках оружия Армении.

В свою очередь, Армения заявляла, что на стороне Азербайджана в конфликте принимает участие Турция. По данным Еревана, оттуда в Баку поступает оружие и военные. Азербайджан и Турция эти обвинения опровергли.

Владимир Путин Эрдоган Нагорный Карабах
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