Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши в Нагорном Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана и президента Ильхама Алиева со взятием города Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Минская группа ОБСЕ 30 лет «обманывала» Баку за столом переговоров и игнорировала интересы Азербайджана. Азербайджанский народ сохранял терпение и наконец своими силами начал достигать победы, заключил Эрдоган.

Ранее Алиев заявил о взятии азербайджанскими военными под контроль карабахского города Шуши. «Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 года, была освобождена», — отметил он.