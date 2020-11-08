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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши в Нагорном Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана и президента Ильхама Алиева со взятием города Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Минская группа ОБСЕ 30 лет «обманывала» Баку за столом переговоров и игнорировала интересы Азербайджана. Азербайджанский народ сохранял терпение и наконец своими силами начал достигать победы, заключил Эрдоган.

Ранее Алиев заявил о взятии азербайджанскими военными под контроль карабахского города Шуши. «Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 года, была освобождена», — отметил он.

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В то же время официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг взятие Шуши. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — написал он в Facebook.

Военное ведомство Армении в ночь на 8 ноября сообщило об интенсивных боях на юго-востоке Шуши. Этот город находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта. Через Шуши идет дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о новом перемирии, но каждый раз оно было сорвано.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Азербайджан Нагорный Карабах
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